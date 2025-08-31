Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens

A bordo, seguem ativistas de todos o mundo, além de políticos e celebridades que se quiseram juntar, como a sueca Greta Thunberg e os portugueses Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte.
Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens
TONI ALBIR/EPA
Publicado a

Os primeiros 30 barcos da Flotilha Humanitária com destino a Gaza partiram este domingo, 31 de agosto, de Barcelona. Espanha. A estes juntar-se-ão aqueles que partirão, a 4 de setembro, de vários portos do Mediterrâneo.

Além de levar ajuda humanitária ao território palestiniano, pretende-se denunciar "o genocídio" da população da Faixa de Gaza por parte de Israel, sublinha a Global Sumud Flotilla, que prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas. Cerca de cinco mil pessoas juntou-se em Moll de la Fusta para assistir à partida da frota.

A bordo, seguem ativistas de todos o mundo, além de políticos e celebridades que se quiseram juntar, como a sueca Greta Thunberg, que pela segunda vez tenta chegar a Gaza, a atriz norte-americana Susan Sarandon, o ator irlandês Liam Cunningham, a ex-presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, e Mandla Mandela, neto do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. A deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte são os três portugueses que se juntam às centenas de pessoas, oriundos de mais de 40 países, que seguem a bordo dos barcos desta frota humanitária.

TONI ALBIR/EPA
A ativista Greta Thunberg
A ativista Greta ThunbergTONI ALBIR/EPA
Mariana Mortágua e Alda Colau, ex-autarca de Barcelona
Mariana Mortágua e Alda Colau, ex-autarca de BarcelonaTONI ALBIR/EPA
 Thiago Avila, membro da organização
 Thiago Avila, membro da organizaçãoTONI ALBIR/EPA
TONI ALBIR/EPA
Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens
Ativistas, políticos, artistas na "maior missão de solidariedade da história". Flotilha ruma a Gaza no domingo
Gaza
Guerra Israel-Hamas
Mariana Mortágua
Greta Thunberg
flotilha
Diário de Notícias
www.dn.pt