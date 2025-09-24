Flotilha de Gaza denuncia explosões e vários drones ao largo da Grécia

A flotilha que se propõe levar ajuda humanitária para Gaza foi alvo de "explosões" e "vários drones" na noite de terça-feira, 23 de setembro, enquanto seguia ao largo da Grécia, denunciaram os organizadores."Vários drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões foram ouvidas de vários barcos", sublinhou a Flotilha Global Sumud em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP)."Estamos a testemunhar estas operações psicológicas em primeira mão, mas não seremos intimidados", acrescentou a mesma fonte.Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, que segue na flotilha, partilhou um vídeo dessas explosões através das redes sociais, . A Flotilha Global Sumud frisou que "os esforços que Israel e os seus aliados farão para prolongar os horrores da fome e do genocídio em Gaza são repugnantes"."Mas a nossa determinação está mais forte do que nunca. (…) Cada tentativa de nos intimidarmos apenas fortalece o nosso empenho. Não seremos silenciados. Continuaremos a navegar", pode ler-se na mesma nota.A flotilha zarpou na semana passada da Tunísia, após vários adiamentos devido à segurança, à preparação dos barcos e às condições meteorológicas.Os navios pretendem chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e "quebrar o bloqueio israelita", depois de duas tentativas terem sido bloqueadas por Israel em junho e julho.Israel avisou na terça-feira a Flotilha Global Sumud que não permitirá que nenhum navio entre numa "zona de combate ativa" nem tão pouco a "violação de um bloqueio naval legal"."Se o desejo genuíno dos participantes da flotilha é entregar ajuda humanitária, Israel apela a que os navios, em vez de servirem o Hamas, atraquem no porto de Ascalon e descarreguem a ajuda aí, de onde será transferida rapidamente e de forma coordenada para a Faixa de Gaza", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.A Flotilha Global Sumud rejeitou também na terça-feira a proposta de transferir a ajuda humanitária atracando num porto israelita.No domingo, a flotilha tinha denunciado a presença de "múltiplos drones" nas proximidades dos seus navios que navegam em águas internacionais em direção à Faixa de Gaza.Cerca de 300 voluntários de 44 países fazem parte do esforço para levar ajuda humanitária ao enclave palestiniano.A iniciativa é composta por ativistas, políticos, jornalistas e médicos, incluindo portugueses, e é considerada a maior flotilha organizada até à data, procurando levar ajuda humanitária ao enclave palestiniano e denunciar o cerco israelita à Faixa de Gaza.A bordo da flotilha seguem a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício, bem como a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.Em agosto, as Nações Unidas declararam o estado de fome em parte da Faixa de Gaza, palco de uma guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em solo israelita, a 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.A retaliação de Israel já provocou mais de 65 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças..Flotilha rejeita transferir ajuda humanitária em porto israelita. Israel diz que “tomará medidas” para detê-la