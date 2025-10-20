Filho de antiga estrela do futebol inglês morre num acidente de trator aos 21 anos

O filho do antigo futebolista inglês Stuart Pearce morreu num acidente de trator, informou a família.Harley Pearce, um trabalhador rural de 21 anos, conduzia um trator perto da localidade inglesa de Witcombe, na quinta-feira, 16 de outubro, quando se envolveu numa colisão, informou a polícia local.Numa homenagem publicada no Facebook, a irmã de Harley, Chelsea Pearce, disse que a família estava "verdadeiramente chocada e profundamente desolada" com a perda do "querido filho e dedicado irmão, Harley".Era uma alma "que deixou uma marca inesquecível em todos os que o conheceram". "Era um menino de ouro com um sorriso contagiante, e esta tragédia chocante deixará um enorme vazio no coração daqueles que tiveram a sorte de o conhecer", escreveu a mana. Tinha "uma força silenciosa e discreta, e uma profunda bondade", acrescentou.A irmã disse que família está "muito orgulhosa do jovem em que se tornou, demonstrando uma ética de trabalho maravilhosa e um espírito empreendedor no setor agrícola"."Será sempre a nossa estrela brilhante. Descansa em paz, nosso lindo filho e irmão". Nunca, jamais será esquecido", pode ler-se..Segundo o talkSPORT, Harley geria a sua própria empresa, a Harley Pearce Agricultural Service.O pai de Harley, Stuart Pearce, foi 78 vezes internacional por Inglaterra, tendo feito parte da seleção que chegou às meias-finais do Mundial de 1990 e do Europeu de 1996. Mais tarde, foi selecionador da seleção inglesa sub-21.Ao longo da sua longa carreira, fez mais de 400 jogos pelo Nottingham Forest, muitos deles como capitão, durante 12 anos no City Ground. Posteriormente, treinou o clube, bem como outro emblema que representou enquanto jogador, o Manchester City.Stuart Pearce trabalha atualmente como comentador no talkSPORT.