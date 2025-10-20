Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Filho de antiga estrela do futebol inglês morre num acidente de trator aos 21 anos

Harley Pearce, conduzia um trator perto de Witcombe, na quinta-feira, quando se envolveu numa colisão. Era filho de Stuart Pearce.
David Pereira
O filho do antigo futebolista inglês Stuart Pearce morreu num acidente de trator, informou a família.

Harley Pearce, um trabalhador rural de 21 anos, conduzia um trator perto da localidade inglesa de Witcombe, na quinta-feira, 16 de outubro, quando se envolveu numa colisão, informou a polícia local.

Numa homenagem publicada no Facebook, a irmã de Harley, Chelsea Pearce, disse que a família estava "verdadeiramente chocada e profundamente desolada" com a perda do "querido filho e dedicado irmão, Harley".

Era uma alma "que deixou uma marca inesquecível em todos os que o conheceram". "Era um menino de ouro com um sorriso contagiante, e esta tragédia chocante deixará um enorme vazio no coração daqueles que tiveram a sorte de o conhecer", escreveu a mana. Tinha "uma força silenciosa e discreta, e uma profunda bondade", acrescentou.

A irmã disse que família está "muito orgulhosa do jovem em que se tornou, demonstrando uma ética de trabalho maravilhosa e um espírito empreendedor no setor agrícola".

"Será sempre a nossa estrela brilhante. Descansa em paz, nosso lindo filho e irmão". Nunca, jamais será esquecido", pode ler-se.

Segundo o talkSPORT, Harley geria a sua própria empresa, a Harley Pearce Agricultural Service.

O pai de Harley, Stuart Pearce, foi 78 vezes internacional por Inglaterra, tendo feito parte da seleção que chegou às meias-finais do Mundial de 1990 e do Europeu de 1996. Mais tarde, foi selecionador da seleção inglesa sub-21.

Ao longo da sua longa carreira, fez mais de 400 jogos pelo Nottingham Forest, muitos deles como capitão, durante 12 anos no City Ground. Posteriormente, treinou o clube, bem como outro emblema que representou enquanto jogador, o Manchester City.

Stuart Pearce trabalha atualmente como comentador no talkSPORT.

