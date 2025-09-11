Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FBI divulga imagem do suspeito do homicídio de Charlie Kirk
Polícia federal norte-americana pediu ajuda para identificar o homem, mostrado com chapéu, óculos de sol, camisola preta de manga comprida, jeans e mochila às costas.
David Pereira
Polícia federal norte-americana (FBI) divulga imagem do suspeito do homicídio de Charlie Kirk e, através das redes sociais, pediu ajuda para identificar a pessoa.

Em causa um homem que é mostrado com chapéu, óculos de sol, camisola preta de manga comprida, jeans e mochila às costas.

Charlie Kirk, de 31 anos, foi o fundador da Turning Point USA, uma organização conservadora concentrada no ativismo universitário.

Nascido em Arlington Heights, um subúrbio de Chicago, Kirk era oriundo de uma família da classe média e desde jovem demonstrou interesse pela política.

Kirk, que apoiava o porte de armas de fogo, tornou-se numa das vozes mais conhecidas do movimento jovem conservador nos Estados Unidos próximo do Presidente Donald Trump.

Nesta quarta-feira, morreu vítima de um ataque a tiro ocorrido num auditório da Universidade de Utah Valley, onde Kirk participava num evento perante cerca de três mil estudantes e apoiantes.

Segundo as autoridades, um atirador disparou, possivelmente a partir de um telhado, um único tiro que atingiu o ativista no pescoço, causando-lhe a morte pouco depois de ter sido transportado para o hospital.

Assassinato de Charlie Kirk. Autoridades têm "bom vídeo" do suspeito e acreditam ter recuperado arma usada
Estados Unidos
Charlie Kirk

