Falsas lágrimas de sangue da Virgem Maria. Vidente julgada por enganar peregrinos em Itália

Gisella Cardia é uma vidente que vai ser julgada em Itália por fraude agravada por ter tornado uma estátua da Virgem Maria um autêntico local de peregrinação a Trevignano Romano, localidade perto do Lago Bracciano, a norte de Roma, por chorar lágrimas de sangue.A farsa foi desmontada durante o último verão, quando as análises realizadas na sequência de uma investigação da diocese revelaram que o sangue era da própria Gisella. A estátua foi entretanto retirada do local por ordem das autoridades e da própria Igreja Católica.Esta não foi, no entanto, a primeira vez que Gisella Cardia se viu a contas com a justiça, pois em 2013 foi condenada por falência fraudulenta quando ainda era empresária na Sicília. Agora vai ser julgada com o marido Gianni em abril de 2016, de acordo com a notícia avançada pelo jornal italiano Corriere della Sera.A defesa da vidente disse que ela confiante, uma vez que acredita que o processo servirá para acabar com interpretações e polémicas que diz serem injustas.A acusação considera que o casal pretendia com as lágrimas de sangue da Virgem Maria obter lucro ilícito através de donativos dos fiéis, recorrendo a artifícios e enganos. O casal enganava os fiéis ao criar falsas aparições e outros fenómenos “sobrenaturais” e ao mesmo tempo lançando avisos sobre desastres que estavam para acontecer por forma a que os peregrinos fizessem donativos.O Ministério Público argumenta que os suspeitos usavam o dinheiro para obras no local de culto, mas também para comprar terrenos, construir infraestruturas e comprar uma automóvel Mercedes no valor de 38 mil euros.Contas feitas, terão recebido doações de pelo menos 365 mil euros.