Explosão em Madrid fere pelo menos 25 pessoas

Uma explosão de gás, registada este sábado (13) à tarde em Madrid, provocou pelo menos 25 feridos, três deles em estado grave. O incidente, segundo o jornal El País, ocorreu por volta das 15h00 num estabelecimento na rua Manuel Maroto, no bairro de Puente de Vallecas, e afetou um bar adjacente, o "Mis Tesoros", e o edifício de habitação por cima, que teve de ser evacuado.De acordo com o balanço mais recente fornecido pelos agentes no local, o número de feridos ascende a 25, sendo que três sofreram ferimentos graves e dois estão em estado potencialmente grave. Uma comunicação anterior dos Serviços de Emergência de Madrid, divulgada na rede social X, apontava para 14 feridos, um deles grave. As ambulâncias do Samur foram estacionadas no parque Amos Acero, nas proximidades, para prestar assistência às vítimas. . Um grande dispositivo de emergência foi mobilizado para o local. Dezoito corporações dos Bombeiros de Madrid, incluindo a unidade canina, estão a realizar as tarefas de remoção de escombros. Os trabalhos são feitos à mão devido à instabilidade da estrutura, que torna perigosa a utilização de maquinaria pesada. A polícia municipal cortou o trânsito na zona e está a usar drones para apoio aéreo.Segundo a mesma fonte, o edifício afetado, de três pisos, era residência de 11 famílias. As autoridades estão neste momento a avaliar os danos para determinar se a estrutura principal foi comprometida.O autarca de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, já reagiu ao sucedido através da rede social X, manifestando o seu "apoio" aos feridos e às suas famílias. "Estamos a acompanhar a situação em Puente de Vallecas. As nossas equipas de emergência trabalham incansavelmente", escreveu o autarca.