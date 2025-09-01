Ex-presidente ucraniano quebra silêncio para criticar UE e defender oposição à NATO

Exilado na Rússia desde 2014, o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych reapareceu para defender as suas posições políticas, tecendo duras críticas à União Europeia e reforçando a sua oposição à NATO. Sobre a Aliança Atlântica, foi perentório.“Sempre me opus de forma categórica e firme à adesão da Ucrânia à NATO. Sempre soube muito claramente que isso seria catastrófico para a Ucrânia. É um caminho para lugar nenhum. Um caminho direto para uma guerra civil”, afirmou Yanukovych.Em contraste, o antigo chefe de Estado, deposto após a Revolução Euromaidan, alegou que trabalhava para a integração europeia do país. “Eu trabalhava para aproximar a Ucrânia e a UE. O meu objetivo final era a adesão da Ucrânia à UE”, garantiu.No entanto, dirigiu críticas aos líderes europeus da altura, que acusou de sobranceria. “Eles não demonstraram qualquer compreensão das complexidades da situação económica na Ucrânia. Vou ser claro, eles demonstraram a sua arrogância”, disse Yanukovych, que foi condenado à revelia a 13 anos de prisão por alta traição. Com Lusa