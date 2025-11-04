Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Duas crianças passeiam entre ruínas em Jabalia, no norte de Gaza.
Duas crianças passeiam entre ruínas em Jabalia, no norte de Gaza.EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

EUA querem ter em janeiro força internacional em Gaza

Diplomatas norte-americanos deram a conhecer projeto de resolução aos países do Conselho de Segurança, para que o órgão das Nações Unidas o vote nas próximas semanas.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Gaza
Cessar-fogo
plano de paz
Conselho de Segurança da ONU
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt