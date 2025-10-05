Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald Trump, presidente dos EUA
EUA ponderam lançar moeda de 1 dólar dedicada a Donald Trump

O presidente dos EUA está retratado no rascunho de uma moeda de comemoração dos 250 anos de independência dos EUA. Uma das faces faz alusão à tentativa de assassinato de que foi alvo em 2024.
Tomás Gonçalves Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Tesouro dos Estados Unidos pondera cunhar uma moeda de um dólar dedicada a Donald Trump, atual presidente do país.

Caso a decisão avance, será tomada em honra do 250º aniversário da declaração de independência dos EUA, que se celebra no próximo ano. Já é conhecido um draft, que pode ou não ser o "produto final".

Moeda de um dólar dedicada a Trump pode entrar em circulação no futuro
Moeda de um dólar dedicada a Trump pode entrar em circulação no futuroU.S. Treasury Department

Através da rede social "X", o líder do Departamento do Tesouro, Brandon Beach, fez saber que "estes drafts que honram o 250º aniversário dos EUA e o presidente são reais". Uma vez que "termine a paralisação do governo", o Tesouro vai partilhar mais pormenores, adiantou.

O protótipo da moeda inclui, numa das faces, uma imagem de Donald Trump de perfil, com a inscrição "In God we trust [confiamos em Deus]". Segue-se "1776-2026", ou seja, o ano em que foi proclamada a Declaração de Independência dos EUA e o próximo ano, em que se assinalam os 250 anos daquela data.

A outra face faz alusão ao episódio ocorrido a 13 de julho de 2024, quando Donald Trump foi atingido a tiro numa orelha, num comício realizado na Pensilvânia, durante a campanha para as eleições que viria a ganhar, em novembro do mesmo ano. A imagem mostra Donald Trump de punho erguido, com uma bandeira dos EUA por trás, tal como ficou registado pelos fotógrafos.

A inscrição conta com a expressão "Fight! Fight! Fight!", proferida pelo próprio, perante o público presente, após ter sido alvejado.

Ainda não há certezas sobre a moeda final, nem se fará, de facto, um tributo a Donald Trump.

