EUA ponderam lançar moeda de 1 dólar dedicada a Donald Trump

O Tesouro dos Estados Unidos pondera cunhar uma moeda de um dólar dedicada a Donald Trump, atual presidente do país. Caso a decisão avance, será tomada em honra do 250º aniversário da declaração de independência dos EUA, que se celebra no próximo ano. Já é conhecido um draft, que pode ou não ser o "produto final". .Através da rede social "X", o líder do Departamento do Tesouro, Brandon Beach, fez saber que "estes drafts que honram o 250º aniversário dos EUA e o presidente são reais". Uma vez que "termine a paralisação do governo", o Tesouro vai partilhar mais pormenores, adiantou.O protótipo da moeda inclui, numa das faces, uma imagem de Donald Trump de perfil, com a inscrição "In God we trust [confiamos em Deus]". Segue-se "1776-2026", ou seja, o ano em que foi proclamada a Declaração de Independência dos EUA e o próximo ano, em que se assinalam os 250 anos daquela data.A outra face faz alusão ao episódio ocorrido a 13 de julho de 2024, quando Donald Trump foi atingido a tiro numa orelha, num comício realizado na Pensilvânia, durante a campanha para as eleições que viria a ganhar, em novembro do mesmo ano. A imagem mostra Donald Trump de punho erguido, com uma bandeira dos EUA por trás, tal como ficou registado pelos fotógrafos. A inscrição conta com a expressão "Fight! Fight! Fight!", proferida pelo próprio, perante o público presente, após ter sido alvejado.Ainda não há certezas sobre a moeda final, nem se fará, de facto, um tributo a Donald Trump.