Apoiantes de Maduro festejaram o aniversário do presidente no domingo, 23 de novembro.
Apoiantes de Maduro festejaram o aniversário do presidente no domingo, 23 de novembro.EPA/MIGUEL GUTIERREZ
EUA designam Cartel de los Soles como terrorista para pressionar Maduro

Caracas (e especialistas) dizem que o cartel na realidade não existe. Hegseth afirma que designação permite dar “mais ferramentas” a Trump contra o narcotráfico. TAP cancelou voos por segurança.
Susana Salvador
