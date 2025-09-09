Este é o desenho que Trump nega ter feito para o livro de aniversário de Epstein

A Câmara dos Representantes dos EUA tornou pública na segunda-feira à noite (8 de setembro) a carta de aniversário que o presidente Donald Trump terá escrito ao pedófilo Jeffrey Epstein há mais de 20 anos, embora a Casa Branca tenha rapidamente negado a sua autenticidade.A carta, cuja existência foi noticiada pelo The Wall Street Journal em julho, parece ter sido assinada por Trump, mas este negou tê-la feito e afirmou que não existe. O presidente processou o jornal por causa de ter noticiado a existência desta mensagem..Trump ameaça processar Wall Street Journal por publicar carta que escreveu a Epstein, acusado de pedofilia.A carta de aniversário contém o texto de um alegado diálogo entre Trump e Epstein, em que o atual presidente o trata por "amigo" e diz: "Que cada dia seja outro segredo maravilhoso". O texto está escrito dentro do esboço da silhueta de uma mulher nua e é assinado, no final, por "Donald" na característica letra do presidente..O que diz a mensagem completa?.Narração: Deve haver mais na vida do que ter tudo. Donald: Sim, há, mas não te vou dizer o que é. Jeffrey: Nem eu, uma vez que também sei o que é. Donald: Temos certas coisas em comum, Jeffrey. Jeffrey: Sim, temos, pensando bem. Donald: Os enigmas nunca envelhecem, já reparaste? Jeffrey: Aliás, ficou claro para mim da última vez que te vi. Donald: Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário -- e que cada dia seja outro segredo maravilhoso.. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, denunciou a divulgação, afirmando que a assinatura na carta não era de Trump.O presidente, que fez campanha a prometer divulgar os "ficheiros de Epstein" mas desde que regressou à Casa Branca tem dito que o caso é uma "farsa" dos democratas, não reagiu nas suas redes sociais. Os democratas da Comissão de Supervisão da Câmara divulgaram a carta depois de o Congresso ter recebido o "livro de aniversário" dos advogados de Epstein. Estes tinham sido intimados a divulgar este documento e outros. O livro completo, assim como o testamento do pedófilo (que morreu na prisão em 2019) e o acordo de não acusação de 2007 com os procuradores da Florida, foram depois divulgados pelos republicanos. O livro e a carta são de 2003, ou seja, três anos antes de as alegações de abuso sexual de Epstein se tornarem públicas, em 2006. O pedófilo chegou contudo a acordo com a justiça na Florida e evitou ser condenado na altura.Trump não é o único presidente no livro, que inclui também uma mensagem de Bill Clinton. Este elogia Epstein pela sua "curiosidade infantil" e pela sua "vontade de fazer a diferença"..Tudo sobre o caso Epstein: os crimes, as teorias da conspiração e a dor de cabeça para Trump