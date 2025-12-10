EUA poderão exigir o histórico das redes sociais a turistas oriundos de dezenas de países, incluindo Portugal

Uma nova proposta do Departamento de Segurança Interna e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos poderá obrigar os visitantes de outros países a fornecer o seu histórico dos últimos cinco anos nas redes sociais antes de serem autorizados a entrar no país.Essa medida afetaria turistas de dezenas de países, incluindo países europeus como Portugal, assim como países com que os EUA têm relações próximas, entre os quais Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão e Israel.Qualquer país do Programa de Isenção de Visto — “Visa Waiver Program” (VWP) —, que permite que pessoas desses proveniências visitem os Estados Unidos até 90 dias sem visto, será afetado. Assim sendo, quem pretender visitar os Estados Unidos terá também de fornecer listas de números de telefone utilizados nos últimos cinco anos, quaisquer endereços de e-mail utilizados na última década, informações biométricas (incluindo impressões digitais, ADN e dados da íris) e endereços IP de fotografias enviadas eletronicamente "quando viável", refere a proposta.A proposta, que está em consulta pública durante 60 dias, poderá ter impacto não só no turismo convencional nos Estados Unidos, mas também ter um efeito inibidor nas viagens de negócios. Paralelamente, também poderá expor os pensamentos políticos dos visitantes, o que poderia afetar as suas hipóteses de entrada caso não estejam alinhados com as ideias de Donald Trump.Esta proposta não surge de forma isolada, uma vez que a administração Trump tem demonstrado um interesse crescente nas publicações nas redes sociais das pessoas que visitam os Estados Unidos. Desde junho que os requerentes de visto de estudante são obrigados pelo Departamento de Estado a tornar públicas as suas contas nas plataformas de redes sociais. Em breve, também as pessoas que solicitem vistos H-1B - visto de trabalho temporário nos EUA para profissionais estrangeiros altamente qualificados - serão obrigadas a fazê-lo.Desde 2019 já é exigida a divulgação de contas de redes sociais aos estrangeiros oriundos de países a cujos cidadãos é requerido visto de entrada nos EUA, um regulamento implementado durante o primeiro mandato de Trump.Esta nova proposta surge numa altura em que o governo norte-americano vai intensificando as restrições à imigração, com um imposto de 1% sobre o dinheiro que os imigrantes enviam para os seus países de origem e o aumento do preço do visto H-1B para 100 mil dólares. Paralelamente, as deportações em massa levadas a cabo pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) de alegados imigrantes ilegais já têm tido impactaro negativo nas visitas ao país.Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), os Estados Unidos deverão perder 12,5 mil milhões de dólares em receitas com o turismo este ano, o que faz com que seja o único país, entre os 184 analisados, a prever uma quebra no turismo em 2025.