Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Embaixador Juan Fernández Trigo
Embaixador Juan Fernández TrigoREINALDO RODRIGUES
Internacional

“Esta pintura de Luca Giordano é a única de sete que sobreviveu ao ataque à embaixada de Espanha em 1975”

Juan Fernández Trigo mostra o Palácio de Palhavã, 50 anos depois da invasão por militantes de extrema-esquerda, num protesto em Lisboa contra cinco penas de morte aplicadas pela ditadura franquista.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Espanha
edição impressa
Palácio de Palhavã
Assalto à embaixada de Espanha

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt