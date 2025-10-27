Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente do Junts, Carles Puigdemont, entre outros membros da direção do partido.
O presidente do Junts, Carles Puigdemont, entre outros membros da direção do partido.EPA/Nuria Camera
Internacional

Espanha. Puigdemont avança para a rutura com Pedro Sánchez

Militantes do Junts per Catalunya, partido independentista que apoiou investidura do socialista há dois anos, têm a decisão final.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
Carles Puigdemont
Catalunha
Junts per Catalunya
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt