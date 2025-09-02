Equipas de resgate tentam chegar a zonas remotas. Sismo no Afeganistão terá feito mais de mil mortos

As autoridades do Afeganistão disseram esta terça-feira, 2 de setemebro, que o número de mortos do sismo que afetou o país no domingo aumentou para 900, embora o Crescente Vermelho naquele país avance com a informação de que o abalo vitimou 1124 pessoas. As equipas de resgate mantêm as buscas na procura de sobreviventes.O porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, disse à Associated Press que os feridos estão a ser retirados dos locais mais atingidos, pelo que o balanço de vítimas pode alterar-se "significativamente".A mesma fonte acrescentou que o sismo causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que dificulta os trabalhos de resgate.De acordo com a Reuters, as equipas vão tentar chegar a zonas montanhosas mais remotas."Não podemos prever com precisão quantos corpos ainda podem estar presos sob os escombros", disse Ehsanullah Ehsan, chefe provincial de gestão de catástrofes, citado pela agência noticiosa britânica. "O nosso esforço é concluir estas operações o mais rapidamente possível e começar a distribuir ajuda às famílias afetadas", concluiu.O sismo de magnitude 6,0 atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo, arrasando aldeias e deixando pessoas presas sob os escombros durante várias horas.As autoridades mantêm o balanço provisório nos 900 mortos, mas o Crescente Vermelho avança que o número de vítimas já subiu para os 1124, havendo ainda a registar 3251 feridos e mais de oito mil casas destruídas.Na segunda-feira, as Nações Unidas coordenaram-se com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, para avaliarem rapidamente as necessidades e prestar assistência de emergência.Além disso, a ONU está a elaborar um apelo de urgência tendo disponibilizado cinco milhões de dólares do fundo de emergência para fazer face à catástrofe. .Mais de 800 mortos após sismo de magnitude 6 no Afeganistão