Drone russo viola espaço aéreo romeno durante ataque à Ucrânia e obriga a mobilização de caças F-16

Um drone violou o espaço aéreo da Roménia este sábado, durante um ataque russo a infraestruturas ucranianas perto da fronteira, o que levou à mobilização de caças da força aérea romena, informou o Ministério da Defesa do país.Em resposta à intrusão, a Roménia, que é membro da NATO e da União Europeia, enviou dois caças F-16 e emitiu um alerta para que os cidadãos do distrito de Tulcea, no sudeste do país, procurassem abrigo.De acordo com a Reuters, que cita um comunicado do ministério, os jatos detetaram o drone no espaço aéreo nacional e seguiram-no até que este desapareceu do radar a 20km a sudoeste da localidade de Chilia Veche. "O drone não sobrevoou áreas habitadas e não representou um perigo imediato para a população", acrescentou o comunicado oficial.Esta não é a primeira vez que incidentes desta natureza ocorrem. A Roménia, que partilha uma fronteira de 650km com a Ucrânia, já registou por várias vezes a queda de fragmentos de drones russos no seu território desde o início da guerra, relata aquela agência noticiosa.O incidente acontece apenas três dias depois de a Polónia ter abatido drones russos que violaram o seu espaço aéreo, uma ação que contou com o apoio de aeronaves de aliados da NATO. Na sequência desse evento, a NATO anunciou na sexta-feira planos para reforçar a defesa do seu flanco oriental.Embora o parlamento romeno tenha aprovado uma lei que permite ao exército abater drones que entrem ilegalmente no seu espaço aéreo, as regras para a sua aplicação ainda não foram aprovadas.