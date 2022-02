Dia da unidade na Ucrânia, dia de sarcasmo na Rússia 

No Estádio Olímpico de Kiev centenas seguraram uma bandeira com 200 metros de comprimento.

Marcado com uma antecedência de 48 horas, através de decreto presidencial, 16 de fevereiro passou a ser o dia da unidade na Ucrânia - e foi aproveitado por também por Moscovo para denunciar que chama de "histeria" do Ocidente.

O gesto simbólico passou pelo içar da bandeira azul e amarela nos edifícios oficiais e pelo cantar do hino nacional às 10.00 no dia em que Moscovo iria lançar uma invasão ao país, segundo chegaram a noticiar alguns meio de comunicação norte-americanos. Estes alegaram que o presidente dos EUA, Joe Biden, teria avisado alguns líderes ocidentais que a Rússia podia iniciar um ataque na quarta-feira. Volodymyr Zelensky, que tem seguido uma linha distinta de Washington, aproveitou para transformar o receio em orgulho. "Não temos medo de profecias, não temos medo de ninguém, de quaisquer inimigos, Iremos defender-nos", proclamou.

A porta-voz dos Negócios Estrangeiros russos pediu o calendário das próximas invasões. "Gostaria de planear as minhas férias", disse Zakharova.

Depois de ter assistido a exercícios militares com o novo equipamento antitanque fornecido pelo Ocidente em Rivne, no noroeste, Zelensky atravessou o país e foi até Mariupol, no sudeste, cidade que os separatistas pró-russos chegaram a tomar e tentaram recuperar. Num sinal de solidariedade, embaixadores de vários países europeus juntaram-se a Zelensky. Também ali o homem mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov - proprietário de fábricas de aço, minas de carvão, bancos ou do clube de futebol Shaktar Donetsk - comprometeu-se em investir mais no país.

O oligarca, que dias antes foi notícia por abandonar o país no seu avião particular, viu o seu nome citado pelo presidente em novembro, quando a secreta disse ter desvendado planos de um golpe a realizar por um grupo de russos e de ucranianos. Akhmetov negou qualquer ligação a esse plano.

Quem aproveitou para fazer escárnio do alegado plano de invasão para dia 16 foram os russos, com o porta-voz do Kremlin a apelar para a "paciência" dos compatriotas. "Francamente, a forma como a histeria ocidental se está a desenvolver indica que há um longo caminho a percorrer até ao seu auge", disse Dmitri Peskov.

Já a porta-voz dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, pediu "às fontes de desinformação norte-americanas e britânicas" para publicarem o calendário das próximas invasões. "Gostaria de planear as minhas férias", escreveu nas redes sociais. "Hoje, celebramos mais um dia de não agressão contra a Ucrânia, e mais um dia que nos aproximará de algum tipo de guerra que todos nos prometeram", disse mais tarde.

Retirada por verificar

A retirada parcial de tropas anunciada por Putin na véspera continuou a ser analisada com ceticismo. "Não vemos mudanças, vemos uma intensificação militar, pequenas rotações. Eu não chamaria a isto uma retirada de tropas", disse Zelensky. O secretário de Estado norte-americano coincidiu: "Infelizmente há uma diferença entre o que a Rússia diz e o que faz, e o que estamos a ver não é uma retirada significativa", disse Antony Blinken. Também o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse em telefonema ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que "de momento há poucas provas de desmobilização da Rússia".

Os líderes dos 27 vão reunir-se hoje em Bruxelas para discutir num encontro informal "os últimos desenvolvimentos relacionados com a Rússia e a Ucrânia". Também os chefes da diplomacia dos países mais desenvolvidos irão encontrar-se no sábado à margem da Conferência de Segurança de Munique.

Ao mesmo tempo, o presidente da Turquia voltou a expressar vontade em ser o anfitrião de um encontro entre Zelensky e Putin. Recep Tayyip Erdogan disse que quando esteve em Kiev o presidente ucraniano se mostrou "favorável" a esta iniciativa e que iria "pessoalmente saber" junto do líder russo sobre o tema.

Bolsonaro solidário com a Rússia

Entretanto, o presidente russo recebeu o homólogo brasileiro Jair Bolsonaro no Kremlin. A visita já estava marcada antes da escalada da tensão na Ucrânia mas a sua confirmação mereceu reparos da diplomacia brasileira e dos EUA. Segundo o jornal O Globo, representantes de Antony Blinken fizeram chegar ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores brasileiro que consideravam o momento impróprio para uma aproximação entre Bolsonaro e Putin.

Também Filipe Martins, assessor da presidência do Brasil para Assuntos Internacionais, e Anatoliy Tkach, encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia em Brasília, sugeriram que Bolsonaro também visitasse a Ucrânia para diminuir eventuais estragos diplomáticos e demonstrar equidistância. Em entrevista à TV Record, antes da viagem, o líder brasileiro garantiu que não iria abordar o assunto. Ainda assim, Bolsonaro declarou a Putin que "o Brasil é solidário com a Rússia".

* com João Almeida Moreira