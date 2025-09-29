Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O democrata Zohran Mamdani, o ex-governador Andrew Cuomo (concorre como independente) e o republicano Curtis Sliwa.
O democrata Zohran Mamdani, o ex-governador Andrew Cuomo (concorre como independente) e o republicano Curtis Sliwa.
Internacional

Desistência do mayor Eric Adams relança corrida por Nova Iorque

Presidente da câmara, impopular, suspendeu candidatura. Decisão que deve beneficiar ex-governador Cuomo na perseguição ao favorito Mamdani, que venceu primárias democratas mas é considerado radical.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Nova Iorque
Andrew Cuomo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt