Daniela Schlegel: “Integração europeia é uma história de sucesso única”

Quase quatro anos após o início da guerra na Ucrânia, da invasão pela Rússia, ainda se fala muito sobre o impacto na economia alemã. Esse impacto mantém-se, principalmente em relação à segurança energética?Bem, antes de mais, quero deixar claro que a sobrevivência da Ucrânia é a prioridade máxima, tanto para a Alemanha quanto para a União Europeia. Portanto, independentemente dos impactos económicos que venhamos a ter, estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para garantir uma solução justa e duradoura para o conflito. É claro que a guerra, especialmente o facto de termos encerrado a importação direta de energia da Rússia em 2022, teve um efeito nos preços da energia na Alemanha. E isso, obviamente, afeta a competitividade e os custos de produção das nossas empresas. Mas acreditamos que as sanções que aplicamos em conjunto com os nossos parceiros europeus - e houve consenso até ao 19.º pacote - prejudicam a economia russa muito mais do que a economia europeia. E vemos esses efeitos. A economia russa não cresce e o fardo sobre os cidadãos russos está a aumentar.A suspensão da importação de gás russo mais a decisão, que vinha de trás, de encerrar as centrais nucleares, tudo isso traz desafios energéticos. A Alemanha, como a locomotiva da Europa que é, pode considerar-se hoje que tem uma economia em boa forma?A transição energética continua a ser uma prioridade para o governo alemão, mas também para todos nós na Europa. A transição digital e energética exige a diversificação das nossas fontes de energia. A Alemanha sempre será um país que precisará de importar energia, mas precisamos diversificar e reduzir os riscos para compensar o tempo perdido enquanto as energias renováveis se expandem. Ficamos muito satisfeitos em constatar que, no último ano, mais de 60% do consumo de eletricidade na Alemanha veio de fontes renováveis. A nossa meta é que, até 2030, 80% do consumo de eletricidade seja proveniente de fontes renováveis. Além disso, continuamos a almejar a neutralidade climática até 2045. A segurança energética é, obviamente, de extrema importância, mas nunca esteve em risco na Alemanha, apesar da paragem das importações de energia da Rússia. Recentemente, vi um estudo que mostrava que anualmente na Alemanha só haveria um corte de energia de cerca de 12 ou 13 minutos, em comparação com várias horas de corte de energia ou mais em outros países desenvolvidos. Portanto, a segurança energética está garantida. E no que diz respeito ao abandono da energia atómica, o atual governo da Alemanha está a empenhar-se bastante para garantir que, especialmente nos momentos em que a energia renovável não produzir o suficiente, seja possível recorrer a novas centrais termoelétricas a gás.Mencionou o compromisso do seu país com a defesa da soberania da Ucrânia. Isso significa que também há um forte investimento em defesa. Não é algo exclusivo da Alemanha, é uma tendência em toda a Europa. Mas, no caso da Alemanha, é um aumento ainda mais significativo. Como o país lida com essa nova realidade?Percebemos que provavelmente fomos um pouco ingénuos na Alemanha e na Europa em relação aos nossos desafios de segurança após a queda da Cortina de Ferro. Todos esperavam pelos dividendos da paz e investimos mais em outras áreas. Mas em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, e especialmente em 2022, quando iniciou a guerra de agressão contra a Ucrânia, tornou-se muito óbvio que precisamos investir mais na nossa segurança. O governo anterior decidiu destinar um pacote de 100 mil milhões de euros para investir em defesa e segurança. E para investir ainda mais na nossa segurança e no nosso futuro, o novo governo decidiu alterar a Constituição para isentar gastos de defesa do travão da dívida alemã previsto na nossa lei fundamental. Adicionalmente estabeleceu um fundo para investimento em infraestruturas no valor de 500 mil milhões de euros. E claro que isso visa cumprir a meta que a NATO estabeleceu para os seus membros de alcançar 5% até 2035, divididos em 3,5% diretamente relacionados com a segurança e defesa e 1,5% para a infraestrutura adjacente.Parece existir boa relação entre o chanceler Merz e o presidente Trump. E, muitas vezes, as relações pessoais são importantes na política internacional. A Alemanha estará sempre na linha de frente para manter uma boa relação transatlântica com os Estados Unidos?Sim, claro. Procuramos ser um parceiro confiável dentro da UE, mas também na NATO e com outros parceiros. As relações transatlânticas são de fundamental importância para a Alemanha, e as relações com os Estados Unidos são importantes para a Alemanha e para a Europa. A Europa precisa dos Estados Unidos para a sua segurança, mas tivemos que aceitar que o foco dos Estados Unidos está a deslocar-se mais para o Indo-Pacífico, onde existem muitos desafios que também podem ameaçar a nossa própria segurança. Portanto, a Europa precisa ser mais resiliente e investir mais na sua própria segurança. Assim, o nosso objetivo é ter um pilar europeu forte dentro da NATO. O pilar europeu não substituirá a NATO, mas será um reforço à NATO, pois a NATO é a única organização e o alicerce que garante a nossa segurança.Atualmente somos 27 países na UE. Há muito debate sobre novos alargamentos, mas a Alemanha é um dos países que propõe que antes se aprovem novos métodos de decisão por maioria qualificada. É para evitar que um país isolado possa ser um bloqueio?Não devemos nos esquecer de que a integração europeia é uma história de sucesso única. É realmente difícil imaginar como seria a nossa vida sem a União Europeia no que diz respeito à livre circulação, educação, ciência, investigação e mercado interno. Nós, como Alemanha, também dependemos muito das exportações para a UE. E somos um defensor confiável da ordem internacional baseada em regras e do multilateralismo. Portanto, queremos ser um bom parceiro também para o chamado Sul Global. Mas, é claro, nestes tempos desafiadores que enfrentamos hoje precisamos ter certeza de que a UE está preparada para o futuro. Isso inclui o processo que estabelece as bases para o próximo quadro financeiro plurianual, que abrange o orçamento para sete anos e que precisa ser modernizado e reorientado. É necessário focar na competitividade e na inovação, na transição digital e energética, na redução da burocracia e no fortalecimento da defesa. O alargamento, do ponto de vista alemão, é muito importante para continuarmos a trabalhar, especialmente em relação aos nossos vizinhos dos Balcãs Ocidentais, porque somente integrando os nossos vizinhos regionais diretos poderemos promover prosperidade e segurança. Mas precisamos garantir que a UE se torne ainda mais capaz de agir com rapidez e eficiência. E é por isso que uma das coisas que estamos a procurar é ter mais decisões tomadas por meio de votação por maioria qualificada. É claro que entendemos que cada Estado-membro tem as suas preocupações, e, portanto, precisamos encontrar maneiras de, por um lado, garantir a capacidade de ação da UE por meio de mais votações por maioria qualificada, mas, ao mesmo tempo, salvaguardar os interesses individuais dos Estados-membros. E os tratados atuais oferecem alguma flexibilidade que podemos usar, permitindo a abstenção construtiva e outras medidas. Portanto, acreditamos que é importante trabalharmos nisso, porque vemos que os desafios não vêm apenas de fora da UE, mas também de dentro dela, onde alguns Estados-membros parecem compartilhar menos os nossos valores comuns de Estado de Direito..Já mencionámos a Rússia e os Estados Unidos. Pergunto agora sobre outra grande potência. Como é a relação entre a Alemanha e a China? É essencialmente um parceiro comercial?Bem, a China é um parceiro, mas também é um concorrente e um rival sistémico. É o que temos dito há muito tempo. Nos últimos anos, temos que admitir que a competição e a rivalidade sistémica têm aumentado. E esta é uma área em que precisamos trabalhar na redução de riscos, não na desvinculação, mas na redução de riscos. Observamos com preocupação que, em relação à guerra de agressão russa, temos a impressão de que a China não está a utilizar todo o seu peso para pôr fim ao conflito. E que, por meio dos bens de dupla utilização que fornece à Rússia, alimenta a guerra de agressão. E, claro, também monitoramos as atividades da China no Mar da China do Sul. Portanto, a rivalidade e a competição sistémica são um problema quando se trata da China. Precisamos garantir, especialmente para a nossa infraestrutura crítica, soberania e autonomia estratégicas. De certa forma, percebemos o quanto dependemos de matérias-primas, especialmente terras raras, provenientes da China. E constatamos que, para as empresas internacionais, a China nem sempre garante condições equitativas quando se trata de acesso ao mercado. Por outro lado, a China pode ser um parceiro importante, por exemplo, no combate aos efeitos das mudanças climáticas. E talvez uma coisa que ainda defendamos em comum seja o apoio à OMC, a ordem comercial internacional baseada em regras. E acreditamos que, sendo agora a China a segunda maior economia do mundo, poderia abster-se de exigir os privilégios concedidos aos países em desenvolvimento.Como a Alemanha está a lidar com o tema da imigração?A imigração continua a ser um tema muito sensível nas sociedades. E creio que não apenas na sociedade alemã, vejo isso também aqui em Portugal. Mas, mais uma vez, precisamos garantir que não negligenciemos os efeitos positivos da imigração O problema com a imigração é que, infelizmente, as discussões são muitas vezes conduzidas com base em emoções e não em factos. Não quero negar que o grande número de imigrantes chegados desde 2015 tenha colocado a Alemanha, especialmente os municípios e as comunidades, enfrentando alguns desafios. Mas, por outro lado, todos sabemos que vivemos em sociedades envelhecidas na Europa. Temos falta de mão de obra qualificada. E todos já beneficiamos da globalização, que permite a imigração para trabalhar ou por outros motivos. Portanto, acredito que precisamos de regras para garantir uma imigração controlada. E isso especialmente considerando que precisamos manter o direito ao asilo. Por razões históricas, mas também pelos valores que temos de humanidade e pela nossa tradição cristã de auxílio. Mas precisamos combater o tráfico de seres humano. E temos que garantir que aqueles que não têm o direito de permanecer na Alemanha ou na Europa retornem para que possamos dar um lar e segurança àqueles que precisam do nosso apoio.O nosso presidente foi recentemente convidado pelo vosso presidente para uma iniciativa importante com os cidadãos em Berlim. Isto é um sinal de que as relações entre Portugal e a Alemanha são boas, muito boas, excelentes?Diria que as nossas relações são excelentes. Quando penso em Portugal, vejo um parceiro duradouro, de confiança e fiável. E a nossa história remonta a muito tempo. Procurámos ser um bom parceiro para Portugal no período pós-regime de Salazar, para consolidar a democracia. E partilhamos, como já disse, os mesmos valores na UE. Eu diria que são relações excelentes e muito abrangentes. Por um lado, somos, obviamente, o segundo parceiro comercial mais importante de Portugal, depois de Espanha. Mas não se trata apenas de economia, mas também de cultura, ciência e investigação. Temos o Instituto Fraunhofer em Portugal. Creio que na Universidade Nova e na Católica um número bastante relevante de estudantes estrangeiros vem da Alemanha. Temos empresas alemãs a investir fortemente em Portugal e a construir centros de serviços com atuação global. E não podemos esquecer o Goethe-Institut e o Serviço de Intercâmbio Académico Alemão DAAD. Mas também temos uma das escolas alemãs mais antigas do mundo, a Escola Alemã de Lisboa, que celebrou já 175 anos. E vamos comemorar os 125 anos da Escola Alemã do Porto no ano que vem. Um dos nossos objetivos é também promover o ensino do alemão como língua estrangeira em Portugal através de parcerias com escolas públicas portuguesas. Porque acredito que a educação e a língua são ferramentas muito importantes para nos entendermos melhor, para compreendermos a nossa forma de pensar, e é isso que torna as relações bilaterais tão frutíferas, a possibilidade de aprendermos uns com os outros. E podemos confiar uns nos outros e podemos realmente tentar, juntos, que a Europa se torne mais segura e mais próspera.As empresas alemãs continuam, no conjunto, a ser, como se diz, o segundo maior empregador em Portugal, depois do Estado?Bem, temos cerca de 720 empresas alemãs em Portugal, que criam cerca de 85.000 empregos diretos, representando até 12% do PIB, no caso sobretudo do setor automóvel e nas indústrias relacionadas. O investimento existente já soma, creio eu, mais de seis mil milhões de euros. O maior empregador industrial é a Volkswagen AutoEuropa, com 5000 funcionários e responsável por cerca de 2% do PIB português. Mas também vemos muitos investimentos novos. Temos o Lidl, visível em todo o lado e acho que eles são os maiores empregadores, se não considerarmos os empregadores do setor industrial. Mas vemos a maioria das grandes empresas alemãs, como Bosch, Mercedes, Lufthansa e SAP, a operar centros de serviços e hubs digitais aqui em Portugal, o que provavelmente se deve ao ambiente muito favorável em termos de serviços e digitalização, porque Portugal é pioneiro na digitalização.Quando se fala em investimento alemão, sabemos que existe interesse da Lufthansa na TAP. Mais uma oportunidade para estreitar as relações entre os dois países?Claro. Essa é uma das minhas tarefas aqui como embaixadora em Portugal, promover o comércio externo e a cooperação entre as nossas duas economias. E sim não é segredo que a Lufthansa fez uma oferta pela TAP. Sei que há outras duas licitações em andamento. E, pelo que sei, em dezembro, o governo português dará início ao próximo passo. Sei também que a Lufthansa não está interessada apenas em adquirir ações ou comprar a TAP, mas também em investir de forma mais abrangente como por exemplo com a nova fábrica da Lufthansa Technik ou possivelmente na formação de pilotos aqui em Portugal. Essa é mais uma área em que a Lufthansa tem interesse em investir em Portugal.Manuel Knapp: “A prosperidade da Alemanha depende diretamente de uma Europa funcional”