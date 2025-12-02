Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Michelle à chegada à sede da Polícia Federal em Brasília, onde Jair está detido.
Michelle à chegada à sede da Polícia Federal em Brasília, onde Jair está detido.EPA/ANDRE BORGES
Internacional

Com pai preso, filhos de Bolsonaro estão em guerra contra a madrasta

”Autoritária e constrangedora”, diz senador Flávio sobre Michelle. “O meu irmão tem razão”, concorda vereador Carlos. “Desrespeitosa”, acrescenta deputado Eduardo. Partido de todos em alerta.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Brasil
Jair Bolsonaro
prisão
golpe de Estado
edição impressa
Michelle Bolsonaro

