Colisão de comboios na Chéquia provoca 42 feridos
Colisão de comboios na Chéquia provoca 42 feridos

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente.
DN/Lusa
Quarenta e duas pessoas ficaram feridas quando dois comboios colidiram esta quinta-feira, 20 de novembro, no sul da Chéquia.

"Há 40 pessoas com ferimentos leves e duas com ferimentos graves", disse Petra Kafkova, porta-voz do serviço de ambulâncias, à AFP, acrescentando que o acidente foi relatado às 05:19 TMG.

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.

Martin Kavka, porta-voz da operadora ferroviária Sprava zeleznic, disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos comboios, mas não especificou as circunstâncias do acidente, limitando-se a indicar que foi aberta uma investigação.

