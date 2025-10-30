Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Clima de guerrilha no Brasil sai das ruas e entra nos gabinetes
Clima de guerrilha no Brasil sai das ruas e entra nos gabinetes

Esquerda pede prisão do governador do Rio, que considerou megaoperação policial um sucesso. Presidenciáveis de direita usam medo como palco de campanha. CPI do crime organizado começa para a semana. 
João Almeida Moreira
