Charlie Kirk: mártir para uns, personificação do mal para outros num país cada vez mais dividido

Os EUA pararam esta quinta-feira por alguns minutos para lembrar as cerca de três mil pessoas que morreram nos atentados do 11 de setembro de 2001. Passaram 24 anos dessa tragédia e daquele que terá sido o último grande momento de união entre republicanos e democratas num país cada vez mais dividido e polarizado. O assassínio na quarta-feira de Charlie Kirk, um ativista de 31 anos que era figura de proa dos jovens MAGA e aliado próximo do presidente Donald Trump, é só o mais recente capítulo. As autoridades continuavam esta quinta-feira (11 de setembro) a caça ao homem, tendo divulgado duas fotografias (a partir de um vídeo) de uma “pessoa de interesse” e anunciado uma recompensa de cem mil dólares por informações que possam levar à sua captura. Kirk foi atingido a tiro no pescoço quando respondia a uma pergunta sobre tiroteios em massa, cerca de 20 minutos após o início de um dos seus debates “Prove me Wrong” (prova que estou errado), na Universidade de Utah Valley. .FBI divulga imagem do suspeito do homicídio de Charlie Kirk.O suspeito disparou um único tiro desde um telhado a cerca de 125 metros de distância da tenda onde Kirk estava sentado. Mais de três mil pessoas assistiam ao evento, tendo o atirador saltado do telhado para fugir. A arma, uma espingarda de alta potência, foi recuperadas nas imediações, com balas inscritas com expressões de ideologia transgénero e antifascista (segundo o The Wall Street Journal). “Durante anos, a esquerda radical comparou americanos maravilhosos como Charlie a nazis e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Este tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que vemos no nosso país hoje e tem de acabar agora mesmo”, disse Trump, num vídeo partilhado durante a noite nas suas redes sociais. Kirk, casado e com dois filhos pequenos, era presença constante na Casa Branca, amigo próximo não só do vice-presidente JD Vance, como do filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr. A mensagem do presidente, que mandou colocar as bandeiras do país a meia-haste, foi repetida e ampliada nas redes sociais por outros do movimento MAGA (Make America Great Again - tornar a América Grande de Novo). “A Esquerda é o partido do assassínio”, escreveu o milionário Elon Musk, no X. Em resposta a outra mensagem, defendeu: “Se não nos deixarem em paz, então a nossa escolha é lutar ou morrer.” Também Steve Bannon, antigo estratega de Trump, recorreu a uma retórica belicista: “Charlie Kirk é uma vítima de guerra. Estamos em guerra neste país. Estamos mesmo.”O MAGA ficou em choque com o crime, no rescaldo ainda das duas tentativas de assassínio de Trump na campanha. Por coincidência, começou esta quinta-feira o julgamento do suspeito de o ter tentado matar enquanto jogava golfe, no seu clube na Florida. Ryan Routh, de 59 anos, que optou por ficar responsável pela sua própria defesa, declarou-se inocente das cinco acusações, pelas quais pode ser condenado a perpétua.Apelo à união Após as acusações do presidente contra a “esquerda radical”, o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, defendeu que “este momento exige uma liderança que una o povo americano, em vez de tentar fomentar a violência.” E insistiu: “A violência política, sob qualquer forma, contra qualquer americano, é inaceitável, deve ser denunciada por todos, e, daqui para a frente, precisamos de descobrir uma forma melhor de nos unirmos - não como democratas ou republicanos - mas como americanos.”Muitos democratas condenaram o assassínio de Kirk nas redes sociais - “este tipo de violência desprezível não tem lugar na nossa democracia”, escreveu o ex-presidente Barack Obama - e lançaram apelos à união. Também os democratas foram alvo no passado: ainda em junho, a congressista estadual do Minnesota Melissa Hortman foi morta na sua casa, junto com o marido. Na história da violência política nos EUA não se pode ainda ignorar o assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, quando os apoiantes de Trump procuravam impedir a validação da vitória de Biden nas eleições de novembro de 2020. Os responsáveis foram condenados pela justiça e perdoados por Trump quando regressou à Casa Branca, em janeiro deste ano. Uma sondagem por ocasião do feriado do 4 de Julho, o dia da Independência, concluiu que 77% dos norte-americanos acreditam que existe uma ameaça séria ao futuro da democracia. Se houve quem criticasse a morte de Kirk, houve também quem se congratulasse com o “silenciar” da sua voz, alegando, por exemplo, que ele foi vítima daquilo que defendia - era contra limitar o direito às armas, por exemplo - ou lembrando a falta de empatia quando os alvos da violência não eram da sua cor política. Para muitos que discordavam dos seus pontos de vista e opiniões, ele era a personificação do mal e de tudo o que está errado com o MAGA. Para os aliados do presidente, é “o maior mártir” da liberdade de expressão na América. No evento no Pentágono que assinalou os 24 anos dos atentados do 11 de Setembro, Trump anunciou que irá atribuir postumamente a Medalha da Liberdade a Kirk. É a mais alta distinção civil nos EUA. Quem era Kirk?.Fundador aos 18 anos da Turning Point USA, uma organização focada nos jovens que visava espalhar as ideias conservadoras nas universidades e faculdades norte-americanas (maioritariamente de tendência liberal), Kirk (que não tinha nenhum curso) era uma estrela nas redes sociais. Para os jovens norte-americanos, mas não só. Tinha milhões de seguidores nas várias plataformas - 8,7 milhões no Instagram, 7,3 no TikTok, 5,6 milhões no X e 4 milhões no YouTube - e biliões de visualizações no seu podcast e programa de rádio diário. Um verdadeiro influencer conservador, evangélico, conhecido pelo debate político combativo. E, segundo a sua organização, tinha também recebido “milhares de ameaças”. Kirk e a Turning Point USA\u0010são creditadas por ajudar Trump a vencer as presidenciais e por contribuir para o crescimento dos seus votos entre os jovens. Apesar de a maioria dos eleitores até aos 29 anos terem votado na democrata Kamala Harris (venceu Trump por uma margem de quatro pontos), quatro anos antes Joe Biden tinha ganho por 25 pontos. A diferença terá sido ao nível dos jovens brancos (não latinos) do sexo masculino, que Trump venceu por uma margem de 14 pontos.Mesmo a nível de novos eleitores, Kirk e a sua organização também terão ajudado a atrair mais republicanos. Em cerca de 30 estados, quando os eleitores se inscrevem, podem declarar a sua preferência num dos partidos (ou independente). Há três anos que os republicanos têm vindo a conseguir mais inscrições que os democratas. Em 2018, quase dois terços dos novos registos de eleitores com menos de 45 anos (e representam à volta de 65% das inscrições) eram democratas. Em 2024, os republicanos eram a maioria.