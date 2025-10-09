Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bandeiras dos EUA ao lado das de Israel nos festejos na Praça dos Reféns, em Telavive.
Bandeiras dos EUA ao lado das de Israel nos festejos na Praça dos Reféns, em Telavive. DR/@bringhomenow/Dana Reany
Internacional

Cessar-fogo entra em vigor esta sexta-feira em Gaza e reféns devem ser libertados na segunda-feira. E depois?

Mais de dois anos depois do ataque do Hamas que desencadeou a guerra, o plano de 20 pontos para a paz que Trump apresentou há menos de duas semanas está prestes a dar frutos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Israel
Gaza
Hamas
Faixa de Gaza
reféns
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt