Caiu e pegou fogo o avião que transportava membros do Governo da RD Congo (com vídeos)

Caiu e pegou fogo esta segunda-feira, 17 de novembro, durante a aterragem, um avião que transportava membros do governo da República Democrática do Congo. Seguiam cerca de 20 pessoas a bordo, mas nenhuma ficou ferida.A aeronave, uma Embraer ERJ-145 da Airjet Angola, transportava o ministro da Mineração da RD Congo, Louis Watum Kabamba, e uma delegação de 17 funcionários. O voo fretado partiu da capital Kinshasa e tinha como destino Kolwezi, no sul do país.Durante a aterragem, na manhã desta segunda-feira, o avião perdeu o controlo e incendiou-se ao sair da pista no Aeroporto de Kolwezi. Ao parar de barriga para baixo fora da pista, a zona da cauda pegou fogo.. Todas as pessoas que seguiam a bordo conseguiram deixar a aeronave minutos antes de esta ser consumida pelas chamas."A aeronave vinha da capital, Kinshasa, quando saiu da pista durante a aterragem no aeroporto de Kolwezi, na província de Lualaba", afirmou o assessor de comunicação do ministro, Isaac Nyembo.De acordo com o governo da RD Congo, o ministro viajava para acompanhar um acidente numa mina perto de Kolwezi, onde mais de 40 trabalhadores morreram no colapso de uma ponte devido às chuvas de sábado.O Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação daquele país africano abriu uma investigação para apurar o incidente.