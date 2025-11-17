Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Caiu e pegou fogo o avião que transportava membros do Governo da RD Congo (com vídeos)
FOTO: REDE SOCIAL X
Internacional

Caiu e pegou fogo o avião que transportava membros do Governo da RD Congo (com vídeos)

Aeronave transportava cerca de 20 pessoas, mas ninguém se feriu. Embraer ERJ-145 da Airjet Angola perdeu o controlo e incendiou-se ao sair da pista no Aeroporto de Kolwezi.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Caiu e pegou fogo esta segunda-feira, 17 de novembro, durante a aterragem, um avião que transportava membros do governo da República Democrática do Congo.

Seguiam cerca de 20 pessoas a bordo, mas nenhuma ficou ferida.

A aeronave, uma Embraer ERJ-145 da Airjet Angola, transportava o ministro da Mineração da RD Congo, Louis Watum Kabamba, e uma delegação de 17 funcionários. O voo fretado partiu da capital Kinshasa e tinha como destino Kolwezi, no sul do país.

Durante a aterragem, na manhã desta segunda-feira, o avião perdeu o controlo e incendiou-se ao sair da pista no Aeroporto de Kolwezi. Ao parar de barriga para baixo fora da pista, a zona da cauda pegou fogo.

Todas as pessoas que seguiam a bordo conseguiram deixar a aeronave minutos antes de esta ser consumida pelas chamas.

"A aeronave vinha da capital, Kinshasa, quando saiu da pista durante a aterragem no aeroporto de Kolwezi, na província de Lualaba", afirmou o assessor de comunicação do ministro, Isaac Nyembo.

De acordo com o governo da RD Congo, o ministro viajava para acompanhar um acidente numa mina perto de Kolwezi, onde mais de 40 trabalhadores morreram no colapso de uma ponte devido às chuvas de sábado.

O Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação daquele país africano abriu uma investigação para apurar o incidente.

Aviação
República Democrática do Congo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt