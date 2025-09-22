Caças alemães e suecos detetam avião de reconhecimento russo no Mar Báltico

Depois dos drones que entraram no espaço aéreo da Polónia e dos três aviões militares que estiveram por 12 minutos no espaço aéreo da Estónia, esta semana começou com nova violação do território da NATO, por parte da Rússia.No domingo, 21 de setembro, caças da Alemanha e Suécia detetaram um avião de reconhecimento russo a voar sobre o Mar Báltico. "Hoje, JAS 39 Gripens [suecos] e Eurofighters [alemães] foram enviados no domingo para intercetar e seguir um IL-20, avião de reconhecimento [russo] que estava a voar sem identificação sobre o Mar Báltico", comunicou a força aérea sueca, através do X.Recorde-se que no passado dia 9 de setembro, 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polaco, tendo acabado por ser abatidos. Mais tarde, na sexta-feira, dia 19, três caças russos entraram no espaço aéreo da Estónia, onde ficaram por 12 minutos.