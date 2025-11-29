Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Populares festejam prisão de Bolsonaro em Brasília.
Internacional

Bolsonaro derrete influência ao tentar derreter a pulseira

Bloco da direita tradicional quer aproveitar o episódio para se emancipar do ex-presidente e família. E pressionar pelo anúncio da candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas, que, porém, hesita.
João Almeida Moreira
