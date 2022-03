Em 2020, uma manifestação de veteranos do batalhão Azov, em Kiev, a exigir a demissão do presidente Zelensky.

Há dias, a embaixada da Rússia no Reino Unido chamou a atenção para uma reportagem da BBC - cujo site de notícias está bloqueado por Moscovo -, datada de 2018, sobre a Milícia Nacional. A mensagem no Twitter alertava para esta organização paramilitar de extrema-direita e a "crescente visibilidade" destes grupos, "incluindo o batalhão Azov". Um dos objetivos declarados pelo líder russo Vladimir Putin para a "operação militar especial" é a "desnazificação" da Ucrânia, meta mais tarde reafirmada pelo Kremlin quando começaram as negociações entre Kiev e Moscovo.