Avioneta abalroa automóvel numa aterragem de emergência em estrada da Florida (veja o vídeo)

Uma avioneta provocou um acidente rodoviário numa das principais estradas da Florida, nos Estados Unidos, ao ser obrigada a uma aterragem de emergência, abalroando por isso um automóvel que seguia naquela via.O acidente registou-se na segunda-feira, mas apenas esta quarta-feira, 10 de dezembro, quando as imagens foram publicadas nas redes sociais. O piloto da avioneta tinha reportado problemas técnicos no motor, não restando outra alternativa que não fosse tentar aterrar na I-95, em Brevard. A manobra arriscada provocou ferimentos ligeiros à condutora do carro, que foi transportada para o hospital. O piloto e o outro ocupante do automóvel escaparam ilesos do acidente.