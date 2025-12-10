Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Avioneta abalroa automóvel numa aterragem de emergência em estrada da Florida (veja o vídeo)
FOTO: REDE SOCIAL X
Internacional

Do acidente aparatoso resultaram apenas ferimentos ligeiros na condutora do veículo.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Uma avioneta provocou um acidente rodoviário numa das principais estradas da Florida, nos Estados Unidos, ao ser obrigada a uma aterragem de emergência, abalroando por isso um automóvel que seguia naquela via.

O acidente registou-se na segunda-feira, mas apenas esta quarta-feira, 10 de dezembro, quando as imagens foram publicadas nas redes sociais.

O piloto da avioneta tinha reportado problemas técnicos no motor, não restando outra alternativa que não fosse tentar aterrar na I-95, em Brevard.

A manobra arriscada provocou ferimentos ligeiros à condutora do carro, que foi transportada para o hospital. O piloto e o outro ocupante do automóvel escaparam ilesos do acidente.

EUA
Florida
aterragem
avioneta

