Avião da Força Aérea da Índia cai durante espetáculo aéreo no Dubai e provoca a morte do piloto (com vídeo)

Um avião militar da Força Aérea Indiana despenhou-se na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, durante um espetáculo aéreo no Dubai. O piloto, único tripulante da aeronave, morreu, de acordo com a autoridade militar da Índia. O HAL Tejas fazia um voo de demonstração sob o olhar de muitos de espectadores, sendo que alguns dos quais filmavam o momento. Nos vídeos vê-se o avião em queda livre, tendo-se incendiado assim que embateu no solo do Aeroporto Internacional Al Maktoum, onde se realizava o espetáculo."A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a perda de vidas e solidariza-se com a família enlutada neste momento de dor", referiu em comunicado, no qual acrescenta que foi ordenado um inquérito para apurar o que esteve na origem deste acidente.