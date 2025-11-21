Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Avião da Força Aérea da Índia cai durante espetáculo aéreo no Dubai e provoca a morte do piloto (com vídeo)
Internacional

Avião da Força Aérea da Índia cai durante espetáculo aéreo no Dubai e provoca a morte do piloto (com vídeo)

O HAL Tejas fazia um voo de demonstração quando, de repente, entrou em queda livre. Já foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.
Um avião militar da Força Aérea Indiana despenhou-se na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, durante um espetáculo aéreo no Dubai. O piloto, único tripulante da aeronave, morreu, de acordo com a autoridade militar da Índia.

O HAL Tejas fazia um voo de demonstração sob o olhar de muitos de espectadores, sendo que alguns dos quais filmavam o momento. Nos vídeos vê-se o avião em queda livre, tendo-se incendiado assim que embateu no solo do Aeroporto Internacional Al Maktoum, onde se realizava o espetáculo.

"A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a perda de vidas e solidariza-se com a família enlutada neste momento de dor", referiu em comunicado, no qual acrescenta que foi ordenado um inquérito para apurar o que esteve na origem deste acidente.

