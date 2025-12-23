Avião faz manobras e pousa autonomamente nos EUA após sistema de segurança ter sido acionado

Um avião de pequeno porte pousou automaticamente este sábado, 20 de dezembro, em segurança, num aeroporto do Colorado, nos Estados Unidos, após a perda de comunicação entre o piloto e o controlo de tráfego aéreo.De acordo com a Garmin, empresa responsável pela tecnologia, foi a primeira vez que o sistema automático de aterragem de emergência "Autoland" foi utilizado numa situação real.A aeronave, um bimotor Super King Air, havia descolado de Aspen, com destino a Denver.A proprietária do aparelho, a Buffalo River Aviation, informou a ABC News que dois pilotos estavam a bordo e que o avião sofreu uma “rápida e inesperada perda de pressurização”..Nos áudios do controlo de tráfego aéreo, é possível ouvir o momento em que uma mensagem automática alerta os controladores para o facto de o piloto já não estar no controlo da aeronave e que o avião iria aterrar no aeroporto mais próximo. O sistema deu então conta do número da aeronave, mencionou a “incapacitação do piloto” e atualizou, em tempo real, a distância até à pista de aterragem.Inicialmente foi colocada em cima da mesa a possibilidade de o botão de emergência ter sido acionado por um passageiro após uma indisposição do piloto, mas o CEO da Garmin, Chris Townsley, desmentiu a informação à CBS News, esclarecendo que a menção à incapacitação do piloto foi gerada automaticamente pelo sistema de emergência.A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos afirmou, em comunicado, que a aterragem ocorreu em segurança e que o caso está a ser investigado. "Uma Beechcraft Super King Air aterrou em segurança no Aeroporto Metropolitano de Rocky Mountain, no Colorado, por volta das 14h20 (hora local) de sábado, 20 de dezembro, depois de o piloto ter perdido a comunicação com o controlo de tráfego aéreo. Foi acionado um sistema automático de aterragem de emergência (autoland) a bordo. Duas pessoas estavam a bordo. A FAA está a investigar o caso", refere a nota.. A tecnologia "Autoland" da empresa norte-americana Garmin foi lançada em 2019, mas nunca tinha sido acionada numa situação real de voo. Trata-se de um sistema de aterragem automática de emergência que assume o controlo total do avião quando identifica que o piloto não está apto para pilotar ou quando é acionado manualmente através de um botão.Quando tal acontece, a tecnologia escolhe automaticamente o aeroporto mais adequado para a aterragem, tendo em conta fatores como a distância, o comprimento da pista e a autonomia em termos de combustível. Durante esse procedimento, o sistema comunica com o controlo de tráfego aéreo e mantém os passageiros informados sobre a operação.Na chegada ao destino, o sistema efetua a aterragem e imobiliza a aeronave na pista, permitindo o acesso das equipas de emergência ao aparelho.