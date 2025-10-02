Aviões da Delta Air Lines colidem a "baixa velocidade" na pista do aeroporto de Nova Iorque

Dois jatos regionais da Delta Air Lines colidiram esta quarta-feira à noite, 1 de outubro, na pista do aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, causando ferimentos em pelo menos uma pessoa.A companhia aérea descreveu o incidente como uma "colisão a baixa velocidade".A asa de um avião que se preparava para levantar voo para Roanoke, no estado norte-americano da Virgínia, atingiu a fuselagem de uma aeronave que chegava de Charlotte, na Carolina do Norte, de acordo com um comunicado da Delta.. Um comissário de bordo sofreu ferimentos e foi transportado para um hospital, segundo um comunicado da Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia. Não houve registo de passageiros feridos."A Delta trabalhará com todas as autoridades relevantes para analisar o sucedido, uma vez que a segurança dos nossos clientes e pessoas está em primeiro lugar. Pedimos desculpa aos nossos clientes pela experiência", refere o comunicado da Delta. As aeronaves da Delta Connection envolvidas na colisão são operadas pela Endeavor Air.