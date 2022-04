Avião da TAP aterra à segunda tentativa em Copenhaga

Um avião da TAP que partiu de Lisboa na sexta-feira falhou a aterragem no aeroporto de Copenhaga, capital da Dinamarca, tendo apenas conseguido à segunda tentativa.

Testemunhas citadas peloThe Aviation Herald. referiram que o aparelho teria batido com a asa esquerda na pista ao tentar pousar, tendo ficado perto de colidir com uma antena e um edifício, mas a companhia aérea, em comunicado afirma que não tem "qualquer relatório com danos em qualquer parte da aeronave relacionada com o contacto com o solo".

"Um A320-200 da TAP, com a matrícula CS-TNV, a realizar o voo TP-754 de Lisboa (Portugal) para Copenhaga (Dinamarca) com 102 passageiros e sete tripulantes, aterrava na pista 30 por volta das 12h05 quando, de acordo com os dados transmitidos, a aeronave se desviou para a esquerda e a velocidade sobre o solo reduziu drasticamente de 133 para cerca de 120 nós. A tripulação iniciou uma volta, mas a aeronave não subiu mas também não aumentou a velocidade", indica o portal, que divulga relatórios de acidentes da aviação comercial.

Após algumas manobras, "a aeronave posteriormente posicionou-se para outra aproximação à pista 22L e pousou sem maiores incidentes cerca de 20 minutos após a volta".

O Danish Accident Investigation Board, que classificou a ocorrência como um "incidente grave", está a investigar o sucedido, mas já veio esclareceu que "não há indicações visuais ou marcas que indiquem que a a asa ou o motor tocaram no solo".

A TAP está a colaborar com a investigação e indica que "nesta fase, é demasiado cedo para tirar conclusões precipitadas antes do final da investigação".

"As verificações técnicas foram devidamente efetuadas no avião, que já foi libertado, e o avião voltará a voar para Lisboa", informa a companhia aérea.

