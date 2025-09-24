Avião com ministra espanhola alvo de tentativa para anular GPS

Um avião A330 da Força Aérea espanhola, onde seguia a ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, foi esta quarta-feira, 24 de setembro, alvo de uma tentativa de interrupção do sistema GPS quando sobrevoava o enclave russo de Kaliningrado, tendo como destino a base aérea de Sialiai, na Lituânia.A informação foi avançada pela Europa Press e, entretanto, confirmada pelo Ministério da Defesa espanhola. A situação não provocou quaisquer problemas, uma vez que o avião recebia sinais de satélites militares, indicou a Europa Press. Um comandante a bordo minimizou o incidente, tendo referido que este tipo de situações são comuns em voos sobre Kaliningrado, tanto em aeronaves civis como militares, segundo a agência de notícias. Em atualização .Avião onde seguia Von der Leyen afetado por alegada interferência russa no sistema GPS