Austrália acusa Irão de ataques antissemitas no país e expulsa embaixador

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou esta terça-feira, 26 de agosto, que o Governo iraniano está por trás de ataques antissemitas no país contra a comunidade judaica e anunciou a expulsão do embaixador iraniano em Camberra.Albanese afirmou que o Irão está por trás dos ataques à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, e ao restaurante Continental Kitchen, em Sydney, e que provavelmente também dirigiu outras ações em solo australiano.O líder australiano disse que os serviços secretos australianos ligaram o Irão a estes dois ataques ataques."A ASIO [Australian Security Intelligence Organisation] reuniu informações credíveis suficientes para chegar a uma conclusão profundamente perturbadora. O Governo iraniano dirigiu pelo menos dois desses ataques. O Irão tentou disfarçar o envolvimento, mas a ASIO avalia que esteve por trás dos ataques", disse Albanese aos jornalistas.Para Albanese, "estes foram atos de agressão extraordinários e perigosos orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano"."Foram tentativas de minar a coesão social e semear a discórdia na nossa comunidade", acrescentou.A Austrália deu ao embaixador e a três outros diplomatas iranianos sete dias para deixarem o país, indicou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, em conferência de imprensa.A Austrália vai legislar a denominação da Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, como uma organização terrorista, disse ainda Albanese.