António Costa vai fazer o Tour das Capitais para reforçar "unidade" europeia

"Nas próximas três semanas, estarei a viajar pela Europa, reunindo-me com os líderes da UE nas suas capitais", anunciou ontem António Costa. Este Tour das Capitais do presidente do Conselho Europeu pretende mostrar que "a unidade" é "a maior força" da União Europeia "num mundo imprevisível". Sem uma solução para a guerra na Ucrânia à vista, apesar dos encontros entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e a consequente cimeira entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a que assistiram vários líderes europeus, Costa lembrou que o seu papel é de "construir consenso", especialmente nestes tempos de incerteza. Para isso, o ex-primeiro-ministro português promete "ouvir e compreender as prioridades de todos os líderes" e acredita que estas conversas nas capitais dos 27 "ajudarão a definir a nossa agenda comum para os próximos meses."Entre as guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, os desafios comerciais impostos pelas tarifas dos EUA e uma China cada vez a tentar impor-se como grande potência - este fim de semana Xi Jinping vai juntar em Tianjin 20 líderes mundiais, entre eles Vladimir Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, este périplo de Costa vai servir para preparar terreno para os próximos conselhos europeus e outras cimeiras internacionais. O Tour começa na Eslovénia, com um encontro com o primeiro-ministro Robert Golob na terça-feira, 2 de setembro. Na véspera, Costa irá fazer um discurso no Bled Strategic Forum.De Liubliana, o presidente do Conselho Europeu segue para Zagreb, ponde se vai reunir com o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, no dia 3. Ainda nessa quarta-feira, Costa estará em Viena para um encontro com o chanceler austríaco Christian Stocker. Na quinta-feira, 4 de setembro, estará na Roménia para uma reunião com o presidente Nicușor Dan e na Bulgária para um encontro com o primeiro-ministro Rossen Jeliazkov.A semana terminará com reuniões com o primeiro-ministro Petr Fiala, na República Checa, e com o primeiro-ministro Dick Schoof, nos Países Baixos, no dia 5 de setembro. Nesse dia será anunciado o itinerário para a semana seguinte.