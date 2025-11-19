Alerta no Facebook não evitou a tragédia. Cinco turistas morreram numa tempestade de neve em montanha do Chile

Cinco turistas, três mulheres e dois homens, morreram durante uma tempestade de neve no Parque Nacional Torres del Paine, na região de Patagónia, no sul do Chile. De acordo com as autoridades locais, foram encontrados outros quatro turistas com vida, sendo que as vítimas mortais são dois alemães, dois mexicanos e um cidadão britânico. De acordo com a estação TVN (Televisão Nacional do Chile), os serviços de emergência foram alertados para a tragédia através de uma mensagem em inglês na rede social Facebook publicada na segunda-feira, na qual era pedida ajuda, numa altura em que o grupo de turistas foi dado como desaparecido e debatia-se contra as condições meteorológicas adversas causadas pela tempestade.O autor da mensagem, que estava no acampamento Los Perros, que fica a uma distância de quatro a cinco horas de caminhada desde o local onde podem chegar os automóveis, escreveu ainda que um grupo de pessoas tinha começado a subir a montanha quando começou a tempestade. "Enviámos cerca de 20 a 25 pessoas para resgatar os que ainda estão desaparecidos, que devem ser pelo menos cinco pessoas", acrescentou a publicação, que permitiu iniciar as operações de resgate.A tempestade, com ventos acima de 193 quilómetros por hora, originou ao mesmo tempo uma visibilidade muito reduzida, o que contribuiu para que o grupo se perdesse.O Parque Nacional Torres del Paine tem cerca de 1,8 mil km² e recebe centenas de milhares de visitantes por ano.