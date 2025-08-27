Alemanha. Aprovado projeto de lei para instituir serviço militar voluntário, que pode tornar-se obrigatório

O Governo alemão aprovou esta quarta-feira, 27 de agosto, um projeto de lei para instituir o serviço militar voluntário, incluindo a opção de se tornar obrigatório em caso de necessidade, que precisa ainda da aprovação do Parlamento Federal.O projeto de lei foi aprovado durante uma reunião realizada na sede do Ministério da Defesa, segundo fontes governamentais citadas pela agência noticiosa alemã DPA.Entretanto, o regresso do serviço militar obrigatório em tempo de paz, uma reivindicação de vários políticos conservadores, não foi aprovado.O texto, apresentado pelo Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, contempla a possibilidade de o serviço militar se tornar obrigatório no caso de necessidade da defesa do país ou pela falta de voluntários, com a condição de a medida ser apoiada pelo Parlamento alemão (Bundestag).De acordo com informações recolhidas pela DPA, o Exército alemão necessita atualmente de aproximadamente 80.000 militares ativos adicionais, enquanto a NATO estima que a Alemanha necessite de aproximadamente 260.000 homens e mulheres nas Forças Armadas para resistir a um ataque, por exemplo, da Rússia.Assim, o serviço militar deverá servir principalmente para aumentar as reservas, com planos para começar com 15.000 novos recrutas e introduzir um exame médico obrigatório a partir de 2027. Para o registo militar, os jovens devem preencher um questionário indicando a sua disposição e aptidão para o serviço militar.O novo serviço militar destina-se à faixa etária dos 18 aos 25 anos e Pistorius quer implementar várias medidas para tornar esta opção mais atrativa, incluindo um aumento salarial. Assim, os recrutas serão pagos como soldados temporários e receberão mais de 2.000 euros líquidos por mês.Pistorius acredita que serão feitas alterações ao projeto de lei durante o processo parlamentar e enfatizou que "regra geral, nenhuma lei sai do 'Bundestag' como entrou"."O mesmo acontecerá neste caso", explicou o ministro alemão. .A Rússia é "a maior ameaça à liberdade na Europa", diz Merz.Na conferência de imprensa sobre o projeto de lei referente ao serviço militar, o chanceler alemão, Friedrich Merz, realçou que "a Rússia é e continuará a ser, por muito tempo, a maior ameaça à liberdade, à paz e à estabilidade na Europa. "E o governo alemão está a responder com determinação", assegurou.De acordo com Merz, o projeto de lei pretende que a Alemanha tenha "o maior exército convencional do lado europeu da NATO".Já o presidente da Associação das Forças Armadas alemãs, André Wustner, afirmou que o projeto de lei apresenta deficiências e defendeu que, embora represente uma melhoria em relação à situação atual, "é ainda insuficiente", dados os problemas com o recrutamento de pessoal..Zelensky anuncia que a Ucrânia recebe 1300 milhões de euros de ajuda militar via NATO.Alemanha. Friedrich Merz dividido entre o protagonismo internacional e as crises domésticas