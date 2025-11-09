Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O primeiro encontro entre Al-Sharaa e Trump foi em maio, na Arábia Saudita.
Internacional

Al-Sharaa: da lista de terroristas a reunir com Trump na Casa Branca

Presidente sírio pertenceu à Al-Qaeda e esteve preso numa prisão americana no Iraque. Em dezembro, derrubou o regime de Assad. Trump já esteve com ele e descreveu-o como um “tipo duro”.
Susana Salvador
EUA
Donald Trump
Internacional
Síria
Ahmed al-Sharaa

