Afinal estava viva: mulher bate no caixão e salva-se da cremação na Tailândia (com vídeo)

Um autêntico pesadelo foi o que passou uma mulher de 65 anos que se salvou da cremação quando bateu no caixão onde já tinha sido colocada pelo irmão, que a julgava morta.O caso passou-se na Tailândia no domingo, 23 de novembro, e foi relatado à agência de notícias Associated Press por Pairat Soodthoop, um dos responsáveis do templo budista Wat Rat Prakhong Tham, na região metropolitana de Banguecoque, a quem o irmão da senhora disse que ela estava acamada há dois anos, mas que o seu estado de saúde piorou e deixou de responder, tendo aparentemente parado de respirar dois dias antes.É então que a história atinge contornos ainda mais incríveis. O irmão colocou então o corpo num caixão e fez uma viagem de cerca de 500 quilómetros numa carrinha de caixa aberta, até um hospital da capital da Tailândia para cumprir o desejo da mulher, que queria doar os seus órgãos àquela instituição.Contudo, o hospital recusou receber o corpo por não haver uma certidão de óbito. Nesse sentido, o irmão dirigiu-se ao templo budista, que faz cremações gratuitas, mas quando explicava que não tinha a certidão de óbito, ouviram-se batidas desde o interior do caixão. “Fiquei surpreendido e pedi que abrissem o caixão. Ficámos todos assustados. Vi que ela abriu um pouco os olhos e batia na lateral do caixão. Já o devia estar a fazer há algum tempo”, explicou Pairat Soodthoop.A situação inusitada foi filmada e publicada nas redes sociais do templo budista Wat Rat Prakhong Tham. A mulher foi então levada para um hospital, onde recebeu tratamento.