Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um cidadão guineense consulta cadernos eleitorais antes de votar na embaixada em Lisboa, no domingo.
Um cidadão guineense consulta cadernos eleitorais antes de votar na embaixada em Lisboa, no domingo.ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Internacional

Adversário de Embaló proclama vitória antes de haver resultados oficiais

Dias da Costa, tal como a equipa do presidente, diz que não será preciso uma segunda volta. Dados provisórios só quinta-feira (27 de novembro).
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Guiné-Bissau
Umaro Sissoco Embaló
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt