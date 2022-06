Pelo menos quatro mortos e 30 feridos em acidente de comboio na Alemanha

O descarrilamento de um comboio regional na Baviera, na Alemanha, fez esta sexta-feira pelo menos quatro mortos, de acordo com o jornal Süddeutsche Zeitung. Inicialmente as autoridades estimavam a existência de 60 feridos, mas uma atualização indicou a existência de 30 pessoas a necessitarem de receber cuidados médicos, dos quais 15 com lesões graves, pelo que foram levadas para os hospitais da região.

De acordo com as informações disponíveis no comboio, que ia a caminho de Munique, estavam vários estudantes, que estariam de regresso às respetivas casas após o último dia de aulas antes das férias de verão.

Um porta-voz da polícia do distrito de Garmisch-Partenkirchen, revelou ao jornal Bild, que o descarrilamento se deu perto de Burgrain, tendo três vagões capotado. "As pessoas estão a ser retiradas pelas janelas" das composições, disse a mesma fonte explicando ainda que há pessoas de "várias faixas etárias" entre os feridos.

O acidente obrigou ao encerramento da linha ferroviária entre Garmisch-Partenkirchen e Oberau.

De acordo com um porta-voz da polícia em Rosenheim, o alerta do acidente foi recebido por volta das 12.20 (menos uma hora em Lisboa).

De momento ainda não são conhecidas as causas do acidente, sendo que no local foi montada uma operação de salvamento em grande escala que envolve polícia, bombeiros e seis helicópteros de resgate, sendo que três deles foram enviados pela região austríaca do Tirol.