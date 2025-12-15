Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Apesar dos indicadores positivos na economia, nem tudo são rosas na Grécia: o setor agrícola tem feito manifestações e bloqueios de estradas desde o início do mês devido ao atraso de pagamento de subsídios. A crise eclodiu com a deteção de uma fraude de 19,4 milhões de euros.
Internacional

A simbólica vitória de um país que há 10 anos esteve à porta de saída da zona euro

Ministro das Finanças helénico passa a presidir ao Eurogrupo, o órgão no qual Varoufakis bateu o pé a Schäuble e aos países que trataram o sul da Europa por PIGS — o que quase levou ao Grexit.
César Avó
