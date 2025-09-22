Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Elemento dos Anjos Brancos, unidade especial da polícia ucraniana, ajuda uma idosa que recusava sair de casa na linha da frente na região de Donetsk.
Elemento dos Anjos Brancos, unidade especial da polícia ucraniana, ajuda uma idosa que recusava sair de casa na linha da frente na região de Donetsk.EPA/YEVHEN TITOV
Internacional

“A divisão de amanhã na Ucrânia não será linguística ou étnica, será sobre a experiência da guerra”

Autora de 'Ucrânia, Fazer das Fraquezas Força', a socióloga política Anna Colin Lebedev, francesa nascida em Moscovo em 1975, fala ao DN da resistência da sociedade ucraniana face ao invasor russo.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Rússia
Ucrânia
guerra
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt