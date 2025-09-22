Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Líder da diplomacia da Estónia mostra provas da incursão russa.
Líder da diplomacia da Estónia mostra provas da incursão russa.DR
Internacional

Ações do Kremlin podem levar a “um confronto armado entre a NATO e a Rússia”

Alerta veio do Reino Unido na reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre incursões russas. Londres e Varsóvia avisam que o abate de aeronaves que violem o espaço aéreo da Aliança é possibilidade.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
ONU
Rússia
NATO
Polónia
Estónia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt