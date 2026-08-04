Paula Macedo é professora e diretora do Departamento de Investigação da Nova Medical School.
Paula Macedo é professora e diretora do Departamento de Investigação da Nova Medical School.
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Paula Macedo. “É preciso melhorar a abordagem à saúde da mulher para lhe dar melhores cuidados”

A fisiologia da mulher é igual ao longo da vida? Não. Muda com a gravidez, menopausa e fase menstrual. O seu metabolismo é diferente em cada uma das fases. Sendo assim, o organismo feminino reage da mesma forma que o masculino às doenças? Não. O tema está a ser estudado no departamento de investigação da Nova Medical School, liderado por Paula Macedo que diz: “Há uma lacuna na abordagem da saúde mulher que tem de ser encarada cientificamente.”
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