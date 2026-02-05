Leia aqui o DV desta sexta-feira, 6 de fevereiro

Há ‘chatbots’ a discutir a supremacia sobre os humanos num fórum de IAO destaque principal do Dinheiro Vivo desta semana vai para o Moltbook, uma espécie de Reddit para a Inteligência Artificial, que se transformou, em poucos dias, num fenómeno onde 1,6 milhões de agentes de IA partilham online manifestos, criam “religiões” e desenvolvem dialetos cifrados que nenhuma pessoa entende. O caso está a dividir opiniões de especialistas, de Elon Musk a Sam Altman.Sublinha-se ainda:Governo chega à Calamidade com folga orçamental histórica e um excedente próximo de 1% do PIBE também se realça a entrevista a Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN: “Setor privado fechou o ano passado com mais de 41 mil casas construídas” Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do DV:.Veja a "primeira" em detalhe: