Leia aqui o DV desta sexta-feira, 21 de novembro

O destaque principal do Dinheiro Vivo desta sexta-feira é:Peso da despesa pública em Portugal é dos que mais cai na EuropaMas também se destaca, na imagem principal:Portugueses estimam gastar valor recorde de 210 euros na Black FridayE ainda...“Vamos querer ter acesso a um agente de IA em qualquer parte do mundo”Quem o diz é Andrew Grill, futurista e autor do livro “Digitally Curious”Isto na mesma semana que Microsoft e Google redefinem o futuro da IA, numa verdadeira guerra de agentes.Descarregue todo o suplemento no link abaixo:.Veja a primeira página na íntegra: