Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de outubro

Eólica ‘off shore’ avança e será reforçada depois de 2030. Este é o principal destaque do Dinheiro Vivo desta semana, onde é explicado que esta medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2026, apresentado pelo Governo.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do suplemento:.Na foto de capa está Patrícia Barão que deu uma entrevista ao DV: "No atual panorama, Portugal precisa cada vez mais de investimento estrangeiro".Outros temas:- Especial OE2026: Leia as principais linhas do documento- Complemento solidário idosos. Governo assume derrapagem de 36% no CSI, mas continua a fazer contas por baixo- Estudo. Em tempos de crise, gestoras centram investimentos em tecnologia e abandonam ESG- Impostos. Veja tudo o que vai mudar no IRS a pagar no próximo ano, com as simulações da Deloitte fez para o DV