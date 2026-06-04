Leia aqui o DV desta sexta-feira, 05 de junho

"Turismo do Algarve engole custos da guerra para manter preços e procura" é a manchete desta edição do DV.Na foto de capa, uma aeronave ilustra: "Performance e vida útil. As 'armas' da Lockheed Martin para vender caças F-35 a Portugal".Mais destaques desta edição:- Combustíveis: Portugal tem o quinto maior apoio da UE aos combustíveis e Bruxelas exige fim rápido desta medida;- Lei: Transparência salarial: Portugal arrisca entrar em incumprimento- Entrevista a Andreas Kaufmann, chairman da Leica Camera AG: Leica planeia transferir mais serviços da Alemanha para a divisão em Portugal.- Opinião de Armindo Monteiro: "Este país não é para novos".Descarregue abaixo o caderno completo:.Veja a primeira página ao detalhe: